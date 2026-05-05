Secuestraron elementos vinculados a un hurto en la filial de River de Punta Alta

Un allanamiento se realizó en las últimas horas en una vivienda ubicada en calle La Plata al 500 de Punta Alta, en el marco de una investigación por el hurto de distintos elementos de la filial rosaleña de River Plate.

La denuncia fue radicada el 3 de mayo por un representante de la entidad por la sustracción de elementos en un predio ubicado en la zona de Hipólito Yrigoyen y Falucho.

Según el portal El Rosalenio, la presunta autoría del hecho recaería sobre un joven de 22 años, a quien se le secuestraron rollos de tejido de alambre, troncos de madera, una mesa redonda de madera y dos palas de albañilería.