Murió una chica de 18 años tras un choque de motos en General Pico

Una joven murió y tres adolescentes sufrieron heridas en un choque frontal entre dos motos que se produjo esta madrugada en General Pico.

Los profesionales constataron en el lugar que la víctima que tenía 18 años ya no presentaba signos vitales, mientras que dos de los adolescentes se encontraban completamente inconscientes y el restante presentaba una fractura expuesta en una de sus piernas.

Todos los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital local.

“La mecánica de la colisión es materia de investigación”, señaló con cautela el fiscal interviniente. (El Diario de La Pampa)