Detuvieron a un hombre que circulaba en un auto con pedido de secuestro

La Policía aprehendió a Lautaro Aguilar (26) por encubrimiento e infracción a la ley 23.737.

El procedimiento se realizó en la intersección de avenida Alem y Trelew.

Según se informó, operadores del CeUM detectaron la circulación de un vehículo Volkswagen Suran que había sido denunciado como sustraído el día anterior.

Tras interceptar el rodado, los efectivos constataron mediante el sistema informático policial que el auto registraba pedido de secuestro activo solicitado por la comisaría Cuarta.

Además, durante la requisa personal se secuestró una cantidad de sustancia vegetal compatible con marihuana.

Los involucrados y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial.