Tres aprehendidos tras un allanamiento por un robo en una vivienda

La Policía realizó un allanamiento en una vivienda de calle Sócrates al 1700 en el marco de una orden dispuesta por el Juzgado de Garantías N°1.

Durante el procedimiento fue aprehendido José Aníbal Berger, de 27 años, acusado del delito de encubrimiento.

Además, Gabriel Nazareno Arias (30) y Luciano Nicolás Gebel (29) fueron imputados de manera preliminar por infracción a la Ley de Drogas.

En el lugar se secuestraron distintos elementos, entre ellos una ducha, una bomba de agua de camión, herramientas, controles remotos, accesorios, una carcasa de televisor, un tenedor parrillero y una bocha de cocaína.

La investigación se originó a partir de una denuncia radicada el 27 de mayo por Oscar Malatesta, de 46 años, quien denunció el robo de esos elementos de su vivienda ubicada en Sócrates al 1730.