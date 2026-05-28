Avanzan las obras hídricas e hidráulicas en General Cerri

El secretario de Obras Públicas municipal, Gustavo Trankels, anunció que avanzan las obras hídricas e hidráulicas en Cerri y señaló que el nuevo acueducto permitirá tener un mejor abastecimiento de agua potable.

“Se aumentará así la capacidad de transporte y caudal que reciben los cerrenses. Esta obra se ejecuta con la financiación del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el funcionario municipal.

“Además, gracias al aporte especial de grandes empresas radicadas en la ciudad, se están construyendo los desagüe pluviales en calle San Martín y su intersección con 28 de septiembre, que permitirán desagotar el agua de lluvia de manera óptima”, agregó Trankels.