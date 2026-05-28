Salario mínimo perdió más de un cuarto de su capacidad de compra en términos de carne vacuna

Un informe de Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca señaló que el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), medido en kilogramos de carne vacuna, registró una caída durante el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo al relevamiento, el poder de compra del salario mínimo promedió 21,6 kilogramos de carne en los primeros cuatro meses del año, frente a los 25,5 kilogramos registrados en el último cuatrimestre de 2025.

El estudio indicó que la variación representó una baja del 15,3%.

En la comparación interanual, el deterioro fue del 24,2% respecto del mismo período de 2025, cuando el salario mínimo permitía adquirir 28,5 kilogramos de carne vacuna.

El documento concluyó que el salario mínimo perdió más de una cuarta parte de su capacidad de compra de carne vacuna en un año.