Murió un nene tras tragar una bolita en Santa Fe

Un nene de 8 años murió en la localidad santafesina de Grütly, a unos 60 kilómetros de la capital provincial, luego de atragantarse con una bolita de vidrio mientras jugaba.

El chico fue trasladado al SAMCO de Esperanza, el hospital de mayor complejidad del departamento Las Colonias, pero los médicos no pudieron extraer el objeto que obstruía la vía aérea.

La directora del SAMCO, la doctora Elizabeth Miranda, contó a Cadena 3 Rosario que el menor llegó desde una zona rural y que el tiempo transcurrido complicó la asistencia.

“Este cuerpo extraño fue obstruyendo la vía aérea, la fue inflamando y no se pudo sacar el objeto”, explicó.

La profesional indicó que la autopsia determinará con precisión qué elemento causó la asfixia.

Sobre el caso de Grütly, Miranda confirmó que se intentó una cricotomía de urgencia, pero la obstrucción estaba demasiado baja y el tejido ya se encontraba inflamado.

“En un niño uno intenta absolutamente todo, pero hay protocolos porque el daño cerebral y cardíaco puede ser irreversible”, explicó. Antes de cerrar, dejó una advertencia: “Que nos quede la enseñanza para evitar que estas situaciones se repitan”. (Cadena 3)