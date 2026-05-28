Cinco personas fueron aprehendidas tras un allanamiento por venta de droga
La Policía realizó un allanamiento en una vivienda de calle Cramer al 300, en el marco de una orden dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3.
Durante el procedimiento fueron aprehendidos Brian Ezequiel Frangioni (31); Camila Prandelstein (23), Juan Carlos Miranda (49) y Cristian Ariel Vargas (43), acusados por infracción a la Ley 23.737.
Según se informó, en el inmueble se secuestraron frascos con marihuana, cinco teléfonos celulares, tres envoltorios con cocaína, recortes de nylon, una balanza digital y material utilizado para corte y fraccionamiento de estupefacientes.
Al finalizar la diligencia se presentó en el lugar Walter Demis Uboldi, de 33 años, quien al advertir la presencia policial intentó escapar.
De acuerdo a las fuentes, el hombre fue alcanzado a unos 40 metros del domicilio, luego de ingresar sin autorización a otra vivienda.
Durante la requisa de sus pertenencias y una mochila se secuestraron tres frascos con marihuana, seis envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, dinero en efectivo, una tijera y un teléfono celular.
Uboldi fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737, resistencia a la autoridad, desobediencia y violación de domicilio.