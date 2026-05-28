Detuvieron a un joven acusado de agredir a su expareja y violar una restricción de acercamiento

La Policía aprehendió a Diego Adrián Vilches, de 21 años, acusado de agredir a su expareja y desobedecer una medida cautelar de restricción de acercamiento.

El hecho ocurrió el 28 de mayo alrededor de la 1.15 en una vivienda ubicada en Manuel de Molina al 900, en Bahía Blanca.

Según se informó, familiares de la víctima indicaron que el acusado la agredió y luego escapó del lugar.

Además, un menor de edad que intervino para asistir a la víctima resultó lesionado durante la persecución del agresor.

Con el aporte de operadores del CeUM, efectivos policiales lograron reconstruir el recorrido de fuga y finalmente interceptaron al imputado en inmediaciones de Bélgica y Entre Ríos.

Fuentes oficiales señalaron también que el aprehendido tenía vigente una medida cautelar de restricción de acercamiento respecto de la víctima.

Las lesiones fueron calificadas como leves y sin riesgo para su vida.