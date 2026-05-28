jueves, mayo 28, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Las Heras, Lamadrid, Brandsen, San Martín;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Leloir, Frondizi, Pedraza;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles La Plata, Castelli, Maldonado, 9 de Julio.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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