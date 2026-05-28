Morosidad récord: el Banco Nación lanza un plan para ordenar deudas y refinanciar tarjetas

El Banco Nación (BNA) lanzó un plan que ofrece un “kit de soluciones” para ordenar deudas y refinanciar tarjetas, en un contexto marcado por un nuevo récord de morosidad en los hogares argentinos.

La entidad financiera señaló que “cuenta con alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

Los clientes del BNA interesados en este plan pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También está la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en el sitio oficial de la entidad financiera.

A continuación, estas son las opciones de financiación que ofrece el BNA que se destacan en su “kit de soluciones”:

Consolidación de deudas: es un préstamo personal destinado a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación con situación regular o irregular no judicializada.

Esta herramienta permite unificar todas tus deudas (tanto en el BNA como en otras entidades) en un solo crédito, lo que facilita la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: está disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras. Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco Nación dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, pero están sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

Evaluación personalizada: cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del BNA, que consideran el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar. Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos.