Se realizó el 12° procedimiento de destrucción de estupefacientes secuestrados en el ámbito del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Durante el operativo se incineraron 397 kilogramos de droga, entre cocaína, marihuana y pastillas de diseño.

Según se informó oficialmente, las sustancias corresponden a distintos allanamientos y secuestros realizados por la UFIJ N° 19 en el marco de 1.502 investigaciones penales iniciadas en los últimos años. Todos los elementos contaban con autorización judicial para su destrucción.

El material incluía cocaína y marihuana fraccionadas para su comercialización, semillas de cannabis y pastillas de drogas sintéticas.

El procedimiento fue organizado luego de un relevamiento y verificación de los expedientes realizado durante todo el año por un equipo técnico.

El Municipio colaboró con el transporte de las sustancias y el personal del cementerio local estuvo a cargo de la incineración, bajo supervisión.