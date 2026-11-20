Por pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº 4 ordenó la detención de Mónica Liliana De La Fuente, imputada por comercializar estupefacientes con la participación de una menor de edad.

La medida se concretó anoche durante un operativo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en una vivienda de Julia Dufour al 600, en Carmen de Patagones.

Durante el procedimiento se secuestraron marihuana, dinero y teléfonos celulares. La acusada será indagada durante la jornada de hoy.

La investigación se inició el 23 de abril de 2026, a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 134, que alertaba sobre la presunta venta de cocaína y marihuana por parte de De La Fuente y sus nietos.

A partir de esa presentación, efectivos de Prefectura Naval Argentina realizaron tareas de vigilancia y observaron entregas de droga mediante la modalidad de pasamanos, tanto en la vía pública como a través de una ventana de la vivienda.

El 4 de junio de 2026 se realizó un allanamiento en el mismo domicilio, donde se incautaron 39,79 gramos de cocaína, 15,25 gramos de marihuana, dinero en efectivo, medicamentos presuntamente utilizados para el corte de sustancias, recortes de nylon y teléfonos celulares.

Las pericias químicas realizadas por la Policía Federal determinaron que las muestras de cocaína tenían niveles de pureza del 72,29% y 83,86%. Según el informe, la cantidad secuestrada tenía un potencial de rendimiento de 1.015 dosis intravenosas, 792 intranasales o 604 fumadas. En tanto, la marihuana equivalía a unos 17 cigarrillos de armado casero.

El análisis de los teléfonos, realizado por Prefectura, permitió establecer que De La Fuente y una menor de su familia, que tenía 17 años al momento de los hechos, habrían participado en la venta de estupefacientes, principalmente cocaína, entre el 3 de enero y el 4 de junio de 2026.

Las operaciones se habrían concretado en puntos acordados de Patagones y en la vivienda investigada.

Entre los mensajes incorporados a la causa figuran conversaciones sobre cantidades de droga, precios, dinero y lugares de almacenamiento. También se mencionan referencias a la presencia policial en el barrio y a la utilización de pertenencias de menores para guardar dinero y estupefacientes.

La investigación también señala que la imputada registra una condena anterior, dictada el 25 de noviembre de 2024 por el Juzgado Correccional N.º 2, a tres años de prisión de ejecución condicional por tenencia simple de 46,7 gramos de marihuana. Esa causa se había iniciado tras un allanamiento realizado en la misma propiedad el 29 de agosto de 2022.