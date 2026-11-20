El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que al ingresar al exCentro de Compras de Colón y Brown halló miles de palomas muertas en distintos estados de descomposición.

Según sus declaraciones, lo observado es el reflejo de 19 años de desidia e inacción.

También señaló que se trata de un sitio que supo ser parte del esplendor de Bahía Blanca y que hoy muestra las consecuencias de años de falta de control y responsabilidad.

El funcionario aseguró que no van a permitir que el desinterés de un privado siga perjudicando a los vecinos y sostuvo que Bahía Blanca no merece este abandono.