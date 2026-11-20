El municipio de Bahía Blanca comenzó la intervención integral del edificio del exCentro de Compras, ubicado en avenida Colón y Brown, que permaneció abandonado durante casi 20 años.

La secretaria de Gobierno municipal, Vanesa Arias, calificó la jornada como un día histórico para la ciudad y destacó la decisión del intendente Federico Susbielles de avanzar con los trabajos.

“Bahía Blanca por fin tiene un intendente que hace lo que hay que hacer. Que no elige atajos, que da las discusiones que hay que dar, que se ocupa de lo que hay que ocuparse”, expresó Arias.

Además, agradeció al jefe municipal por “marcarnos el camino”.