El intendente Federico Susbielles se refirió a la intervención integral en el exCentro de Compras de avenida Colón y Brown, edificio emblemático que permaneció abandonado durante casi 20 años y que presenta un riesgo ambiental que -señaló- no se puede seguir ignorando.

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron un escenario alarmante: miles de palomas muertas y vivas, toneladas de guano y una importante carga biológica, bacteriana y de hongos que representa un riesgo para la salud pública.

Ante la falta de respuestas de los propietarios, se pusieron en marcha tareas de limpieza, sanitización, desinfección y control de vectores, con estrictas medidas de seguridad y bajo supervisión de la Policía Ecológica.

Susbielles sostuvo que no se puede permitir que la irresponsabilidad y la falta de control sigan poniendo en peligro a la comunidad y afirmó que el trabajo del municipio es defender a los bahienses y que lo seguirán haciendo sin especular.