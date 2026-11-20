EDES participará de la FISA con propuestas educativas sobre el uso eficiente de la energía
La empresa EDES participará de una nueva edición de FISA, la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino, que se realizará del 20 al 23 de noviembre en el predio ferial de la Corporación del Comercio y la Industria de Bahía Blanca.
Durante las cuatro jornadas, la empresa contará con un stand que ofrecerá actividades interactivas y educativas junto a La Liga de la Energía y Activá tu Modo Eficiente.
A través de juegos, animaciones y aplicaciones educativas, las propuestas estarán orientadas especialmente a los más chicos y buscarán promover el conocimiento sobre el valor de la energía, su uso seguro y responsable y el cuidado del ambiente.
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