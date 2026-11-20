La empresa EDES participará de una nueva edición de FISA, la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino, que se realizará del 20 al 23 de noviembre en el predio ferial de la Corporación del Comercio y la Industria de Bahía Blanca.

Durante las cuatro jornadas, la empresa contará con un stand que ofrecerá actividades interactivas y educativas junto a La Liga de la Energía y Activá tu Modo Eficiente.

A través de juegos, animaciones y aplicaciones educativas, las propuestas estarán orientadas especialmente a los más chicos y buscarán promover el conocimiento sobre el valor de la energía, su uso seguro y responsable y el cuidado del ambiente.