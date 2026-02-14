Embarques por el puerto de Bahía Blanca superaron 1,2 millones de toneladas en enero
Los embarques por el puerto de Bahía Blanca totalizaron 1.289.613 toneladas durante el mes de enero, lo que representó un incremento interanual del 38%.
Arabia Saudita fue el principal destino, con el 25% del volumen total exportado, seguido por Vietnam e Indonesia, ambos con el 14%.
El trigo lideró las exportaciones con el 39% del total. Indonesia y Bangladesh fueron sus principales compradores, con el 35% y el 33%, respectivamente.
La cebada ocupó el segundo lugar con el 37% de participación y tuvo como principal destino a Arabia Saudita, que concentró el 59% de los embarques.
El maíz representó el 17% del total exportado y tuvo a Vietnam como principal destino, con el 47%.
En tanto, el poroto de soja y la malta participaron con el 3% cada uno, mientras que los pellets de girasol alcanzaron el 1%. Estos productos fueron adquiridos en su totalidad por China, Brasil e Irlanda, respectivamente.