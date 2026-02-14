Un estudio privado habla de un enfriamiento productivo “generalizado” en la Argentina

Según un informe de la consultora Qualy, en la economía argentina hoy se “consolida un enfriamiento productivo generalizado, golpeando la inversión y el mercado interno”.

En cuanto a la industria se abre un “escenario dual”. “El último semestre acentuó la desaceleración con fuertes contracciones en sectores dependientes de bienes durables”.

En automotriz y construcción “comienzan el año con caída. En autos, los utilitarios logran sostener la actividad. La construcción padece los mayores costos y el freno de la obra pública. Para las pymes hay “una fuerte compresión de rentabilidad industrial por demanda débil y apertura comercial”.

Según el trabajo de Qualy el paso de 2025 a 2026 consolida “un enfriamiento productivo generalizado”.

Los insumos de uso difundido operan en niveles históricamente deprimidos, en sintonía con la retracción del núcleo manufacturero de bienes finales.

“Esta contracción golpea a la industria pyme, asfixiada por la apertura, la demanda interna débil y la consecuente compresión de márgenes. La recesión se agudiza en estructurales: la industria automotriz sufre caídas productivas y exportadoras —con los utilitarios como único sostén— , mientras la construcción padece el encarecimiento de costos y la parálisis de la obra pública. En conjunto, el escenario evidencia una retracción que golpea la inversión y el mercado interno”.

Respecto a la industria pyme cerró el año con una dinámica mayoritariamente contractiva que interrumpió la tendencia de meses previos, afectada por una erosión de los ingresos reales que limitó la demanda efectiva a pesar del impulso estacional de fin de año. (Diario Clarín)