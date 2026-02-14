sábado, febrero 14, 2026
Demoran a un hombre que intentó robar en una iglesia de Viedma

De La Bahía 915

El Sistema Integral de Prevención del Delito de Río Negro detectó el ingreso sin autorización de un joven a una iglesia evangélica del barrio Guido, en Viedma, frente a la plaza. Minutos después, fue detenido por efectivos de la Comisaría 30°.

El hecho ocurrió a las 23.09 del miércoles, cuando un operador del Centro de Monitoreo de RN Emergencias 911 observó en pantalla a un muchacho saltando el cerco perimetral de la capilla.

La cámara registró sus movimientos y se dio aviso a la unidad policial. Tras permanecer varios minutos en el predio, el joven, vestido con campera azul y pantalón gris, se retiró del lugar.

Un patrullero de la Comisaría 30° y efectivos que realizaban tareas de prevención peatonal arribaron a la zona y localizaron al sospechoso. Fue interceptado y trasladado a la dependencia policial para su identificación.

Se le practicó el protocolo médico correspondiente y se iniciaron las averiguaciones de antecedentes.

