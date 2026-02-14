Demoran a un hombre que intentó robar en una iglesia de Viedma

El Sistema Integral de Prevención del Delito de Río Negro detectó el ingreso sin autorización de un joven a una iglesia evangélica del barrio Guido, en Viedma, frente a la plaza. Minutos después, fue detenido por efectivos de la Comisaría 30°.

El hecho ocurrió a las 23.09 del miércoles, cuando un operador del Centro de Monitoreo de RN Emergencias 911 observó en pantalla a un muchacho saltando el cerco perimetral de la capilla.

La cámara registró sus movimientos y se dio aviso a la unidad policial. Tras permanecer varios minutos en el predio, el joven, vestido con campera azul y pantalón gris, se retiró del lugar.

Un patrullero de la Comisaría 30° y efectivos que realizaban tareas de prevención peatonal arribaron a la zona y localizaron al sospechoso. Fue interceptado y trasladado a la dependencia policial para su identificación.

Se le practicó el protocolo médico correspondiente y se iniciaron las averiguaciones de antecedentes.