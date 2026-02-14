Realizaron dos allanamientos por robos de motos

Personal de la comisaría Séptima avanzó ayer en la investigación de dos causas por el robo de motos.

Uno de los hechos ocurrió el 30 de enero del corriente año, cuando menores sustrajeron una motocicleta Suzuki GS 500 de calle Lucero al 1200. Las otras dos motocicletas fueron robadas en un complejo de departamentos ubicado en calle Uruguay al 1400: una Yamaha XTZ 250 CC y una Guerrero Trip 110 CC.

A partir del material recolectado por el Centro de Monitoreo, testimonios, trabajo de campo y cámaras particulares, se realizaron allanamientos por orden del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 y la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil N° 1 en los domicilios de Alvarado 3444 y Mitre 3441.

En los procedimientos se secuestraron elementos probatorios, partes de motocicletas y prendas de vestir utilizadas al momento de los hechos.

La investigación continúa y no se descartan nuevos allanamientos. Los implicados son menores de edad.