Robaron miles de dólares en dos inmobiliarias de Santa Rosa

Un importante robo se produjo el jueves a la noche en dos reconocidas inmobiliarias ubicadas sobre la calle Entre Ríos al 88, a escasos metros de la avenida Luro, en Santa Rosa.

El botín asciende a los 20.000 dólares, publicó El Diario de La Pampa.

El atraco se produjo en una franja horaria estimada entre las 22:00 y las 00:00.

Las firmas afectadas, Inmobiliaria Ascheri e Inmobiliaria Bonjour, comparten ubicación en un punto estratégico y de alto tránsito de la ciudad, lo que no impidió que los delincuentes actuaran con eficacia.

Según las primeras precisiones de la investigación, los autores se alzaron con una suma de 20.000 dólares estadounidenses, equivalentes a más de 27 millones de pesos al cambio actual.

Se sospecha que fueron al menos dos personas las que ingresaron a los locales, aunque no se descarta el apoyo de un vehículo en las inmediaciones.

La clave del caso reside actualmente en el análisis de las cámaras de seguridad, tanto de las oficinas damnificadas como de los comercios vecinos sobre Avenida Luro y Entre Ríos.

Los investigadores buscan determinar el método de ingreso (si hubo forzamiento de aberturas o el uso de llaves duplicadas) y reconstruir la ruta de escape de los sospechosos.