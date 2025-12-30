Dos vehículos terminaron con daños en un choque

Dos vehículos colisionaron esta mañana en la intersección de Alvarado y Primero de Marzo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y fue protagonizado por un Nissan Versa, conducido por un hombre de 67 años, y una Renault Koleos, guiada por un hombre de 71 años.

Afortunadamente, ambos conductores resultaron ilesos y el choque ocasionó únicamente daños materiales.

Los controles de alcoholemia realizados por personal de Tránsito municipal resultaron negativos.

También intervinieron efectivos policiales de la jurisdicción y la guardia de Defensa Civil.