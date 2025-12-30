Dónde descartar las pilas agotadas en Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca recordó que hay puntos de recepción autorizados para pilas agotadas.

Se pueden llevar al Ecopunto Norte, en Castelli 2741;

– al Ecopunto de Ingeniero White, en Harris 3651;

– y también a las sucursales de la Cooperativa Obrera.

La mayor parte de las pilas contiene sustancias como mercurio, cadmio, litio o plomo, que son sumamente peligrosas tanto para la salud como para el ambiente.

Lamentablemente, en Argentina aún se las sigue descartando en la basura doméstica.

Si, además, son incineradas en alguna “quema” serán mucho más tóxicas aún, pues el mercurio y el cadmio, entre otros metales, con el calor se convierten en amenazantes generadores de gases de efecto invernadero.

El mal uso de las baterías después de su vida útil es muy común en la sociedad y si no se toma conciencia del daño que se le hace al planeta con esta acción el ambiente continuará recibiendo el impacto.