Denuncian presunto robo de fondos para la fiesta de egresados en una escuela de Esquel

Un grupo de padres de la localidad chubutense de Esquel denunció a la madre de un alumno por el presunto robo del dinero destinado a la fiesta de egresados de la Escuela Nº 735.

La acusada, identificada como C. A., era quien administraba los fondos recaudados, que ascenderían a unos 15 millones de pesos.

“Nos bloqueó a todos, pero llamativamente no sale del grupo de padres de WhatsApp”, señalaron desde el entorno de las familias afectadas.

El conflicto se conoció horas antes del evento, al detectarse irregularidades en pagos a proveedores.

Pese a la situación, la fiesta se realizó y la Justicia investiga el destino del dinero.