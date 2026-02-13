Se viene el carnaval al puerto de Bahía Blanca

El Puerto de Bahía Blanca será uno de los puntos donde se celebrará el carnaval en la ciudad.

Se trata de diversas actividades culturales planificadas de manera conjunta entre el Municipio, Instituto Cultural y el Puerto que incluyen bandas locales y murgas a lo largo del lunes.

El lunes, a partir de las 17, estarán en escena los números artísticos especialmente programados para vivir el carnaval. Contaremos con las presentaciones de las Murgas La 12 de la Abuela, Los Descarrilados, Fileteando Ilusiones, Rebeldes de Bordeu, Machimbrera, Contala Como Quieras, Vía Libre y la murga la 74.

El cierre del evento estará a cargo de Lule Vitaquis y La 500.

Además, este sábado y domingo, de 10.30 a 18.30, el Mercado que funciona en el Paseo Portuario reabrirá sus puertas a la comunidad.

Con más de 15 puestos, la ciudad contará con una gran oferta de productos frescos y secos a precios super accesibles. Además, el mismo continúa en el marco del programa de Mercados Bonaerenses del Ministerio de Desarrollo Agrario, lo cual permitirá acceder a descuentos de hasta 40% de Cuenta DNI en las compras.

Cabe destacar que desde el Consorcio de Gestión del Puerto, se brindan todos los fines de semana una propuesta gastronómica y de esparcimiento con muchas actividades para disfrutar en familia en el Paseo Portuario.