Se incorporaron ocho nuevos camiones para reforzar la recolección de residuos

Se presentaron los ocho camiones compactadores 0 kilómetro que se incorporan al servicio de recolección de residuos de la ciudad desarrollado por la empresa Bahía Ambiental SAPEM.

La incorporación demandó una inversión de 1.800 millones de pesos y forma parte del proceso de recuperación del parque automotor, que resultó seriamente afectado tras la catástrofe del 7 de marzo de 2025.

La actividad contó con la participación del presidente de Bahía Ambiental SAPEM, Adrián Schargrodsky; la secretaria de Gobierno, Florencia Molini; el subsecretario de Ambiente, Emiliano Loggiacco y Roberto Arcángel, concejal y Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones, regional Bahía Blanca.

Schargrodsky explicó que las nuevas unidades no amplían la cantidad total de camiones en funcionamiento, sino que reemplazan vehículos que se encontraban deteriorados dentro de una flota compuesta por alrededor de 30 compactadoras, incluidas las destinadas a la recolección de residuos secos.

En ese sentido, destacó que el impacto principal se verá reflejado en la mayor regularidad del servicio: “El parque automotor quedó muy afectado por la inundación y cuando las unidades están deterioradas se generan discontinuidades en el servicio que los vecinos perciben rápidamente. Esta renovación nos permite mejorar la confiabilidad y sostener la prestación con mayor estabilidad”.

Asimismo, se aclaró que la incorporación no implica cambios en los recorridos ni en la logística actual, sino una mejora sustancial en la continuidad del servicio.

Finalmente, la secretaria de Gobierno, Florencia Molini, subrayó que “la incorporación de esta flota, gracias a la inversión del Municipio, va a resultar en una mejora del servicio, y también es muy importante destacar la conducta fiscal de los vecinos y vecinas de Bahía Blanca en estos primeros meses del año que ha permitido realizar esta inversión tan importante”.

Con esta incorporación, el Municipio avanza en la consolidación de un sistema de higiene urbana más eficiente y previsible, dando respuesta a una necesidad prioritaria para la ciudad.