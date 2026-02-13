Bateas para grandes residuos: dónde y cuándo encontrarlas

Las bateas para descartar residuos voluminosos estarán disponibles este fin de semana, hasta las 19 en cada jornada.

El sábado y domingo estarán ubicadas en la Delegación Centro, en avenida Pringles 390, y en la Delegación Norte, en Vieytes 2700.

El lunes y martes se podrán encontrar en Roberto Clegg 1600, entre Washington y Remedios de Escalada, y en la intersección de Pedro Pico y avenida Arias.

En las bateas se podrán depositar restos de podas, como ramas; restos de escombros que no superen el cuarto de metro cúbico; colchones; muebles; y electrodomésticos en desuso.