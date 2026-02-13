Cáncer bucal: ¿los estudiantes de la UNS adoptan suficientes hábitos para prevenirlo?

Una encuesta realizada por personal de Sanidad de la Universidad Nacional del Sur en diciembre de 2025 detectó en los universitarios tres de los principales factores de riesgo para el cáncer bucal; consumo de alcohol, falta de protección solar en labios y poco cuidado a la hora del sexo oral.

Uno de los mayores inconvenientes para prevenir esta patología es un estilo de vida saludable, tales evitar el consumo de alcohol y de tabaco, cuidar los labios del sol y protegerse en el sexo oral (para evitar enfermedades de transmisión sexual), que pueden derivar en diagnóstico de cáncer de boca.

Según los datos, respondidos por 148 personas, el 70,9% no utiliza factor de protector solar en los labios. “Esta cifra evidencia un bajo nivel de adopción de una medida de prevención que es sencilla y efectiva”, indicaron desde el Departamento de Sanidad, que depende de la Secretaría de Bienestar Universitario.

“La gran mayoría no lo utiliza, a pesar que el labio inferior es una de las zonas más expuestas y vulnerables al desarrollo de lecciones potencialmente malignas”, sostiene el informe.

“Resulta de importancia la inclusión de bálsamos labiales con FPS”, sostienen, porque además “los consultados desconocen que sea una de las causas de la enfermedad”.

A su vez, si bien el 89,9% conoce que el sexo oral sin protección puede producir enfermedades bucales: “el nivel de información teórica es alto, pero el conocimiento no siempre se traduce en conductas preventivas”.

“Por eso, se requiere un cambio de conducta”, mencionó.

A su vez, el 66,2% consume bebidas alcohólicas (ya sea ocasional o los fines de semana), siendo un dato preocupante “ya que aunque el consumo no sea diario, es un factor de riesgo”, sostuvo la odontóloga de Sanidad, Laura Iriarte.

“La ingesta de bebidas alcohólicas aparece como un hábito social frecuente”, agregó.

Entre los aspectos positivos, se destaca que el 83% de los consultados no fuma. “Es un dato muy destacable”, citó.

“El 15% fuma menos de 20 cigarrillos por día”, mencionó.

De los 148 participantes de la encuesta, dos fueron derivados para interconsulta con profesionales del Hospital Interzonal Doctor José Penna.

La campaña, denominada “Sacale la lengua al cáncer”, se desarrolló en el marco de una actividad provincial e incluyó examen bucal a cargo de los odontólogos, enseñanza de técnicas de autoexamen e información preventiva.

El cáncer bucal o cáncer oral, afecta labios, lengua, encías o revestimiento de las mejillas, iniciando a menudo como úlceras o parches blancos/rojos.

La mejor forma de prevención incluye evitar el tabaco, limitar el consumo de alcohol, proteger los labios del sol, protección en relaciones sexuales y realizar revisiones odontológicas anuales. (Enfoque UNS)