Disposición de los servicios en Bahía Blanca durante los feriados de carnaval

Este lunes 16 y martes 17, los distintos servicios que se brindan en la ciudad funcionarán de la siguiente manera:

Transporte público

Las distintas líneas circularán con horarios de domingo. Las consultas se pueden efectuar en gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos

Se brindará con normalidad, conforme al cronograma establecido.

Hospital Municipal

De 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago

Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias comunales

Sin atención al público.