Tres demorados luego de una confrontación vecinal

Tres personas fueron demoradas por los delitos de amenazas agravadas, abuso de armas, daños y resistencia a la autoridad.

Todo comenzó cuando personal de Comando Patrullas acudió a Juncal al 1200 y entrevistó a Nicolás Uribe (32), quien manifestó que varios hombres con los que mantiene conflictos previos, identificados como “los Vázquez”, lo habrían amenazado con un arma de fuego.

A la vez, efectuaron disparos en distintas direcciones y causaron daños en su automóvil Renault 9 bordó, el cual presentaba tres impactos de proyectil.

Los policías encontraron a los presuntos involucrados en la vereda de calle Teniente Farías 2740.

Al intentar ser interceptados, los sujetos habrían intentado fugarse y resistirse, aunque fueron aprehendidos e identificados como Matías Abner Vázquez (20), Denis Gabriel Osorio (19) y Erik Acosta (18).

Además, en el procedimiento se secuestró una munición calibre 32 y una pistolera. Interviene la autoridad judicial competente.