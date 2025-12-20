La demoran por agredir a su expareja

Personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión de Candela Ruibai Picchioni (23) por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia.

El hecho ocurrió en Brasil 1958, domicilio de su expareja, Jonatan Andrés Ciro, de 36 años.

Se detalló que tras una discusión verbal la mujer tomó varios cuchillos de cocina y le provocó lesiones punzantes en el brazo derecho y un rasguño en el torso al hombre.

Además, la aprehendida posee una medida de restricción vigente hacia la víctima.