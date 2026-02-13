Dos personas fueron detenidas por intentar robar cables de media tensión

A pedido del fiscal Gustavo Zorzano, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó la detención de los hermanos Sergio Esteban y Horacio Noel Castillo por el intento de robo de cables de media tensión en “Tornquist-García del Río”, el cual se vio frustrado porque uno de ellos recibió una descarga eléctrica.

Según la investigación, el hecho se produjo el 17 de marzo de 2024 cuando los hermanos -junto a otras personas- intentaron sustraer cables de la línea transportadora de energía eléctrica perteneciente a la empresa EDES S.A., sobre la ruta 33, hecho que se vio frustrado porque Sergio Esteban sufrió quemaduras que, por su gravedad, debía recibir asistencia médica y eso les impidió continuar con el plan delictivo.

Las tareas investigativa de la fiscalía y el Personal de la División de Casos Especiales determinó que uno de los hermanos Castillo había sido atendido en el Hospital Dr. José Penna el día 17 de marzo de 2024, con quemaduras por electrocución, y que recibió el alta el día 22 de marzo.

También, se estableció que los acusados se encontraban en ese lugar el día del hecho y que tenían planeado llevar a cabo la sustracción de los cables.

Ambos acusados -que cuentan con antecedentes penales- fueron indagados, decidieron no prestar declaración y quedaron imputados de los delitos de tentativa de robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda.