Denuncia que le arrojaron agua con lavandina desde un balcón durante la marcha contra la reforma laboral
Una trabajadora denunció que fue mojada por una persona que arrojó “agua con lavandina y desinfectante” desde un balcón durante la marcha que se realizó en Bahía Blanca contra la reforma laboral.
En diálogo con DE LA BAHÍA, la mujer narró que “pasando por Soler y Alsina, desde un balcón tiraron un balde de agua con lavandina y desinfectante, que me cayó íntegramente sobre mí”.
“Me estropeó remera y pantalón, aparte del susto y que me arruinó el día, me ardieron los ojos y boca. Del susto miré para arriba y ahí me lastimó”, expresó.
“Soy una trabajadora que con 64 años tengo que marchar sino me muero de hambre y nadie me mantiene. Muy triste todo esto que nos pasa pero nadie puede coartar la libre expresión del otro. Bahía ya no es la de antes”, agregó.
FOTO: @CoopTrafkintu