Vélez arriesga la punta en el Torneo Apertura

Aunque en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura juegan dos equipos de los considerados “grandes” por tradición, la mayor atracción estará en Florencio Varela, donde el líder Vélez pondrá en juego a las 22.15 la punta de la Zona A ante Defensa y Justicia, que si gana se la arrebatará porque tiene 8 puntos y el Fortín, 10.

Tras la buena actuación contra Boca en el José Amalfitani, el técnico Guillermo Barros Schelotto decidió repetir el mismo equipo.

Un rato antes, desde las 20, Independiente recibirá a Lanús. Ambos va invictos. La duda en el Rojo es quién acompañará a Lomónaco en la zaga central: Sebastián Valdéz o Juan Fedorco.

En tanto, en San Lorenzo, que visitará a Unión desde las 22.15, el técnico Damián Ayude hizo una práctica con varios de los nuevos entre los titulares : Gregorio Rodríguez, Mathias De Ritis y Franco Lorenzón, quien volvió de Deportivo Morón. (Diario Clarín)