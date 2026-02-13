Hospitalizan a una motociclista que sufrió heridas en un choque

Un incidente de tránsito se registró esta mañana en la intersección de las calles Almafuerte y Rondeau.

Por causas que no fueron precisadas, colisionaron un auto Toyota Etios conducido por un hombre de 48 años -que resultó ileso- y una moto Mondial 110 cc que estaba al mando de una mujer de 48 años.

La conductora del rodado menor fue atendida en el lugar y luego trasladada a un hospital por una ambulancia del servicio de emergencias SIEmPre porque presentaba un traumatismo de cadera.

En tanto, personal de Control de Tránsito realizó el control de alcoholemia al conductor del rodado mayor y el resultado dio negativo.

En el lugar también trabajaron la Policía y la guardia de emergencias de Defensa Civil.