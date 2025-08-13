Se incorporaron nuevas formas de pago para el sistema SUBE

El municipio de Bahía Blanca anunció que se incorporaron nuevos medios de pago para que usuarios del servicio de transporte público urbano puedan acceder a distintas opciones para abonar sus pasajes.

¿Cuáles son estas nuevas alternativas?

Tarjetas, celular o reloj con NFC: de la misma manera que con la tarjeta SUBE, se debe acercar la tarjeta (puede ser débito, crédito o prepaga de Visa o Mastercard), el celular o reloj con NFC al validador, hasta que la pantalla indique que el pago fue realizado.

Código QR de las app BNA+ y SUBE Digital: Con el código QR de la app BNA+, seleccionar la opción “viajar con QR”, acercarlo al lector del validador SUBE, hasta que el pago sea confirmado.

Si se elige la app SUBE Digital, acceder a “pagar con QR”. Luego, apuntar el código QR de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador y esperar que se confirme el pago.

Cabe aclarar que los beneficios como la Tarifa Social Federal y los atributos locales (usuarios frecuentes; personas con discapacidad; escolares de nivel inicial, primario y secundario) solo se aplican en la tarjeta SUBE, ya sea física o digital.

El sistema permitirá además aplicar descuentos (atributos) que hayan realizado en los Puestos SUBE y/o por la página web.