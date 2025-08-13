miércoles, agosto 13, 2025
Programa Orgullo Escolar: renuevan la instalación eléctrica del Jardín de Infantes 909

De La Bahía Noticias

Gracias al acompañamiento de un programa “Orgullo Escolar”, el Jardín de Infantes N° 909 renovó su instalación eléctrica para garantizar mayor seguridad y modernidad.

Además, el patio incorporó una pérgola que brinda un nuevo espacio para que los niños jueguen, compartan y aprendan al aire libre.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto de la comunidad educativa, señalaron fuentes oficiales.

