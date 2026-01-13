En lo que va de la temporada, el fuego ya arrasó con unas 150.000 hectáreas en La Pampa

La combinación de altas temperaturas y fuertes tormentas eléctricas volvió a encender las alarmas en el sector rural de la provincia de La Pampa.

Entre la noche del domingo y la tarde del lunes, la caída de rayos provocó al menos seis incendios forestales en distintas zonas de la provincia.

Los primeros focos se detectaron durante la jornada dominical en la zona de El Meauco. Sin embargo, la inestabilidad climática del lunes agravó el panorama con nuevas descargas eléctricas que iniciaron incendios en cercanías de General Acha y Unanue.

Como contrapartida positiva, las autoridades informaron que el incendio que se había desatado el sábado cerca de Abramo ya fue extinguido totalmente.

La estadística oficial preocupa a los productores y autoridades: en lo que va de la actual temporada de incendios, la provincia de La Pampa ya registra aproximadamente 150.000 hectáreas quemadas.

La sequedad del material combustible y la recurrencia de tormentas “secas” (con mucha actividad eléctrica y poca lluvia) han convertido este verano en uno de los más complejos de los últimos años para el personal de emergencia. (El Diario de La Pampa)