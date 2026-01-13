Hospitalizan a un motociclista que sufrió lesiones en un siniestro vial

Un hombre de 49 años sufrió diversas lesiones en un siniestro de tránsito que se registró este martes en Juan Molina y las vías.

El hecho se produjo cuando la víctima se movilizaba en una moto y colisionó contra una camioneta que estaba estacionada.

Producto del choque, el motociclista sufrió fracturas en una muñeca y en un pie y traumatismo de cráneo y fue trasladado a un hospital en una ambulancia del servicio Siempre.

En el lugar también colaboraron la Policía, personal de Tránsito municipal y la guardia de Defensa Civil.