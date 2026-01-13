martes, enero 13, 2026
Hospitalizan a un motociclista que sufrió lesiones en un siniestro vial

De La Bahía Noticias

Un hombre de 49 años sufrió diversas lesiones en un siniestro de tránsito que se registró este martes en Juan Molina y las vías.

El hecho se produjo cuando la víctima se movilizaba en una moto y colisionó contra una camioneta que estaba estacionada.

Producto del choque, el motociclista sufrió fracturas en una muñeca y en un pie y traumatismo de cráneo y fue trasladado a un hospital en una ambulancia del servicio Siempre.

En el lugar también colaboraron la Policía, personal de Tránsito municipal y la guardia de Defensa Civil.

