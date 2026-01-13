Demoran a un hombre que robó en una vivienda

Personal policial que realizaba recorridas preventivas en el barrio La Falda demoró a un hombre de 30 años por hurto agravado por escalamiento.

Según se informó, Nicolás Axel Schell habría trepado un paredón para ingresar por la puerta trasera a una vivienda ubicada en Calfulcura al 600, desde donde sustrajo un teléfono celular marca Samsung y dos camperas.

Posteriormente, se dio a la fuga por los techos de las viviendas linderas.

A partir del análisis de material fílmico y de las características físicas aportadas por el CEUM, se logró su interceptación.

Al momento del procedimiento, el aprehendido tenía en su poder el teléfono celular denunciado como sustraído.

El hombre fue trasladado a la comisaría Primera, donde se constató que registraba un pedido de captura activo por el delito de hurto, a requerimiento del Juzgado de Garantías Nº 1, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.