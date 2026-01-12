Hantavirus: murió una nena de 10 años en la provincia de Buenos Aires

Una niña de 10 años falleció por hantavirus en el paraje rural Chas, en el partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, lo que provocó conmoción en la comunidad y reactivó la alerta sanitaria regional.

El Gobierno de General Belgrano confirmó oficialmente la causa del deceso e informó la activación de protocolos epidemiológicos para contener el foco, en un contexto de incremento de casos y muertes por esta zoonosis viral en la provincia y en el resto de Argentina.

Las autoridades municipales expresaron en un comunicado: “Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, niña de 10 años, ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras suficientes frente a una tragedia de esta magnitud”, señalaron desde el Gobierno Municipal de General Belgrano.

El diagnóstico fue confirmado tras la articulación con las autoridades sanitarias provinciales y los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Para controlar el brote en General Belgrano, el municipio desplegó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los lugares indicados por los protocolos sanitarios.

Según el comunicado oficial, estas acciones se complementan con una vigilancia activa y el seguimiento epidemiológico de los contactos cercanos de la niña fallecida, como parte de un bloqueo sanitario para impedir la aparición de nuevos contagios. (Infobae)