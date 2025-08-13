miércoles, agosto 13, 2025
Se realizará una nueva edición de las Olimpíadas de Ciencias del Mar organizadas por la UNS

Hasta el 8 de septiembre permanecerán abiertas las inscripciones para las Olimpíadas de Ciencias del Mar, organizadas por el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Argentino de Oceanografía.

La propuesta, destinada a estudiantes de secundaria de Bahía Blanca y Coronel Rosales, incluye juegos y desafíos sobre ciencia marina en equipos de dos a cinco integrantes.

El material de estudio y el cronograma ya están disponibles en el sitio oficial.

La competencia final se desarrollará el 17 de octubre.

