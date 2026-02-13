La CGT adelantó que buscará frenar la reforma laboral en la Cámara de Diputados

El sindicalista del vidrio Cristián Jerónimo, uno de los integrantes del triunviro de mando de la CGT, adelantó que “no vamos a permitir que se avasalle ningún derecho de los trabajadores” y sostuvo que “todavía nos queda la instancia de la Cámara de Diputados. Habrá que agotar toda la capacidad de hablar con los diputados y también con los gobernadores”.

Consultado acerca de los gobernadores que, en el Senado, acompañaron la reforma laboral a través de sus legisladores, el sindicalista sostuvo: “Sabemos que en las provincias la están pasando mal, pero no se pueden dejar de lado las convicciones por la coparticipación o por cosas que el Gobierno igual termina no dándoselas”.