viernes, febrero 13, 2026
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la noche.

El área -que incluye a distritos como Dorrego, Monte Hermoso, Villarino, Patagones, Rosales- será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

