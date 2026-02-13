El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la noche.

El área -que incluye a distritos como Dorrego, Monte Hermoso, Villarino, Patagones, Rosales- será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.