La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que existe más de un 79% de probabilidades de que el fenómeno El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027.

Según reportó el sitio Meteored.com.ar, el organismo también estimó cerca de un 60% de posibilidades de que el índice climático alcance valores comparables con los episodios más intensos registrados desde 1950.

Además, el Centro de Predicción Climática de la NOAA señaló que la temperatura superficial del mar superó los 4 °C por encima del promedio en algunos sectores del Pacífico ecuatorial oriental.