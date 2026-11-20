El canciller Pablo Quirno informó que este jueves recibió en el Palacio San Martín, de manos del gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, la copia de un oficio del 24 de enero de 1833.

En ese documento, Buenos Aires comunicó a Tucumán la ocupación británica de las Islas Malvinas, la cual describió como impuesta por la fuerza y contraria al derecho.

Según el canciller, Tucumán no fue indiferente ante la noticia: su gobernador de entonces, Alejandro Heredia, ofreció “todos los recursos y auxilios que estén en la esfera de su poder”.

Quirno señaló que, desde el primer día, Malvinas fue una causa de toda la Nación y que Argentina nunca dejó de reclamarlas.

El funcionario agradeció al gobernador Jaldo por el gesto y por responder al llamado del presidente Javier Milei a toda la dirigencia política para mostrar un frente unido por las Islas Malvinas.

Cerró el mensaje afirmando: “Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.