Dos personas murieron en un choque frontal entre un camión y un auto en la ruta 3

Un hombre y un niño de 8 años murieron durante la madrugada de este jueves en un choque frontal entre un camión y un automóvil, ocurrido en el kilómetro 429 de la ruta Nº3, en el distrito de Benito Juárez.

“Además, otras personas resultaron heridas”, publicó FM del Sol.

En el automóvil viajaba una familia integrada por un matrimonio, sus dos hijos y una amiga. Según los primeros datos, el vehículo circulaba en dirección a Adolfo Gonzales Chaves, mientras que el camión se desplazaba hacia Azul.

Como consecuencia del impacto, fallecieron el conductor del auto y uno de los niños. Los demás ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, ambulancias y autoridades municipales.

La ruta permanece cortada mientras se realizan las tareas de asistencia y peritajes. Las causas del accidente son materia de investigación.