Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal, después de 23 años de trayectoria con el combinado nacional.

El delantero, de 41 años, comunicó la decisión a través de un mensaje publicado en Instagram.

“No fue una decisión fácil”, expresó el futbolista, quien también señaló: “Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin”.

Ronaldo cierra su etapa internacional con 234 partidos disputados y 146 goles desde su debut en 2003. Durante ese período conquistó la Eurocopa de 2016.

El anuncio se produjo semanas después de una polémica con el entrenador Jorge Jesús, que derivó en su salida de una concentración y una sanción de 30 días de suspensión, además de una multa de 255 euros.