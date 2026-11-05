El presidente de España llama al diálogo iberoamericano ante Javier Milei

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a fortalecer el diálogo y la cooperación entre los países iberoamericanos durante la XXX Cumbre Iberoamericana, ante la presencia del presidente argentino, Javier Milei, con quien mantiene un enfrentamiento público.

En la sesión plenaria, presidida por el rey Felipe VI, Sánchez advirtió sobre el aumento de las tensiones internacionales y el debilitamiento de las reglas compartidas. En ese contexto, sostuvo que el principal riesgo para la comunidad no es pensar diferente, sino “dejar de pensar en grande”.

El mandatario español planteó que la región debe priorizar el diálogo frente a la imposición, la cooperación frente a la división y la paz frente a la violencia.

También destacó la necesidad de abordar de manera conjunta desafíos como la inteligencia artificial y la emergencia climática, y afirmó que los países iberoamericanos deben tener un papel activo en las transformaciones globales.